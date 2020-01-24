Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы женщин

В пятницу, 24 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 с короткой программой выступят участницы турнира в женском одиночном катании.

Сборная России в этом виде соревнований в австрийском Граце представлена тремя фигуристками группы Этери Тутберидзе. На лед выйдут Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

Начало прокатов короткой программы женщин на ЧЕ-2020 — в 13.30 по московскому времени.

Трансляция в прямом эфире доступна на сайте Первого канала.

Россиянки выступят в последней разминке. Щербакова откроет эту часть выступлений девушек в короткой программе (время выхода на лед — 18.23 мск), сразу за ней выступит Косторная (18.30 мск), а Трусова представит свой прокат предпоследней (18.49 мск).

Вместе с россиянками в последнюю разминку попали Николь Шотт из Германии, Екатерина Рябова из Азербайджана и Алексия Паганини из Швейцарии (она закроет короткую программу).

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: расписание и трансляции соревнований