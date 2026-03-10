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Фигурное катание

10 марта, 22:52

Чемпион России по прыжкам Никита Сарновский перешел от Плющенко к Тутберидзе

Руслан Минаев
Никита Сарновский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион России по прыжкам фигурист Никита Сарновский и его сестра София покинули академию Евгения Плющенко и продолжат карьеру в группе Этери Тутберидзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее во вторник 18-летний Сарновский объявил об уходе из академии Плющенко.

«Искренне благодарен за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд. Наступил момент, когда необходимо что-то изменить в жизни, чтобы дальше двигаться к своей цели», — прокомментировал фигурист в соцсети свой уход от Плющенко.

Отмечается, что их старший брат Кирилл в настоящее время продолжает работать тренером у Плющенко.

Наивысших результатов Никита Сарновский добился именно под руководством Плющенко. София в нынешнем сезоне дебютировала на юниорских соревнованиях.

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Источник: РИА Новости Спорт
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Евгений Плющенко
Никита Сарновский
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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