Чемпионы мира среди юниоров в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов в интервью «СЭ» сравнили методы работы своего тренера Тамары Москвиной с Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

— Получается, секрет успеха команды Москвиной — дотошность?

Мишина: Это один из секретов. Важна эффективная командная работа тренеров и спортсменов.

— В этом плане группа Москвиной, вероятно, похожа на группу Тутберидзе?

Мишина: Думаю да, но у Тамары Николаевны все очень тихо. Она никогда не кричит на нас, не ругает. Она может спокойным голосом, да даже просто взглядом сказать гораздо больше, чем криком. Сразу все становится понятно.

Галлямов: У Тамары Николаевны очень сильная внутренняя энергетика. Она заряжает нас на плодотворную работу

— То есть атмосфера на катке доброжелательная и это все-таки отличает Москвину от Тутберидзе?

Мишина: К сожалению, я не знаю как построена работа у Этери Георгиевны, но результаты говорят сами за себя. У нас на льду доброжелательная атмосфера. Тамара Николаевна не позволит неуважительно относиться к кому-либо, будь это тренер или спортсмен.

— А как вам работа Евгения Плющенко? Знаменитый спортсмен резко ворвался в топ российских тренеров.

Галлямов: Пока что рано делать какие-то серьезные выводы. Надо смотреть по всему сезону. А судить по нескольким стартам очень сложно. Нужно чтобы как минимум прошел сезон, Евгений Викторович только начал работать с топ-спортсменами.

Мишина: Я уверена, что Саша Трусова соберется и покажет хороший результат. (Рустам Имамов).

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