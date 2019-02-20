Чемпион мира среди юниоров 2018 Ерохов снялся с произвольной программы финала Кубка России

Действующий победитель чемпионата мира среди юниоров Алексей Ерохов снялся с произвольной программы финала Кубка России, информирует пресс-служба федерации фигурного катания на коньках.

Воспитанник известного тренера Этери Тутберидзе не сможет выступить по медицинским показаниям. После короткой программы он занимал седьмое место.

Также сообщается, что по той же причине снялся и Евгений Семененко, занимавший 11-е место после короткой программы. Таким образом, в произвольной программе финала Кубка России среди кандидатов в мастера спорта выступят 10 юношей.

