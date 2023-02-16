Чемпион Казахстана Шайдоров рассказал о работе с Урмановым

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров в интервью с «СЭ» рассказал о работе с российским специалистом Алексеем Урмановым. Спортсмен сотрудничает с тренером с 2018 года.

— Как вам работается с Алексеем Урмановым?

— Мы с ним сотрудничаем с 2018 года. Перед этим я дважды был у него на сборах. Кстати, в Америке мы с ним вспоминали об этом. Алексей Евгеньевич говорил: «Помнишь, как ты в 2017 году не умел делать вообще ничего, абсолютно?» А я ответил: «Да, Алексей Евгеньевич, я все это прекрасно помню». (Смеется.) Так мы и идем с ним плечом к плечу. Буквально как папа с сыном.

— Ваш папа участвует в тренировочном процессе?

— Конечно, периодически он что-то подсказывает. Но серьезно в процессе не участвует. У Алексея Евгеньевича достаточно большая команда. Но из-за всех проблем, которые сейчас присутствуют, я не мог кататься на их льду. Тем не менее стараемся плотно сотрудничать со всеми тренерами — ОФП, хореографом и другими.

— Вы говорили, что работа с Урмановым вас вдохновила на дальнейшую карьеру в фигурном катании. А прокаты самого Алексея Евгеньевича видели?

— Конечно, видел. Но это было достаточно давно. Мы уже тогда работали вместе. Бывало такое, что по ходу тренировки вспоминал какой-нибудь шаг, который Алексей Евгеньевич делал в своих программах, и пытался повторить его. (Смеется.) Некоторые элементы его хореографии присутствуют в моих программах.