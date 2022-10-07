Чемпион Европы Алиев рассказал о своей реакции на получение повестки

Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал ситуацию с получением повестки в военкомат и рассказал о том, как все разрешилось.

«Я скажу открыто, мы действовали в рамках закона Российской Федерации. Изначально был некий шок, мы узнали это от СМИ, не сами. Представляете, летим в самолете, приземляемся, видим: «Алиев получил повестку». Я сейчас в самолете обратно полечу (смеется). Конечно, это шок. Я приехал домой, подготовил все документы, приехали в военкомат, у меня все шикарно. Я катаюсь. Просто нужно было явиться и встать на учет. У меня поменялось место регистрации. Соответственно нужно было встать на учет по новому месту регистрации. Я испугался.

Представляете, я в 7 вечера откатываю произвольную программу на контрольных прокатах, в 10 мы вылетаем в Питер, все так кубарем-кубарем. И тут еще говорят, что сейчас пойдешь. Но еще раз повторяюсь, мы с тренерами действовали в рамках закона, все обговорили. Теперь можно выдохнуть. В повестке было так и написано: «Явиться и встать на учет». Должны ли спортсмены служить? Как бы вам ни хотелось, я это не комментирую», — сказал Алиев.

Ранее стало известно, что Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат.

23-летний Алиев является победителем чемпионата Европы-2020, чемпионом России-2020. На Олимпийских играх 2018 года он занял седьмое место.