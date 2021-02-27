Чемпион Европы Алиев провалил прокат на финале Кубка России и рискует не попасть на ЧМ

Один из фаворитов финала Кубка России, действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев набрал в короткой программе лишь 82,79 балла и занял последнее место среди всех участников на момент своего проката.

Он сделал каскад тройной лутц+тройной тулуп, четверной тулуп со степ-аутом и «бабочку» на акселе.

На чемпионат мира в Стокгольм отправится один участник турнира, первая путевка зарезервирована за Михаилом Колядой.

(Дмитрий Кузнецов)