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Чемпион Европы Алиев провалил прокат на финале Кубка России и рискует не попасть на ЧМ

15:38
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Один из фаворитов финала Кубка России, действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев набрал в короткой программе лишь 82,79 балла и занял последнее место среди всех участников на момент своего проката.

Он сделал каскад тройной лутц+тройной тулуп, четверной тулуп со степ-аутом и «бабочку» на акселе.

На чемпионат мира в Стокгольм отправится один участник турнира, первая путевка зарезервирована за Михаилом Колядой.

(Дмитрий Кузнецов)

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