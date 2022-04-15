Чемпион Европы Алиев анонсировал новый сложный каскад в соревновательной программе

Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал, что планирует вставить каскад четверной лутц + тройной риттбергер в соревновательную программу.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как фигурист исполняет его на тренировке.

— Просто так ничего не тренируется. Если что-то довести до идеала, можно пробовать, почему нет. Вот Марк Кондратюк, например, прыгает каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов. Правда, это немножко не очень выгодно прыгать. Круто, но невыгодно.

Четверной лутц + тройной риттбергер? Выгодно, но не круто (смеется).