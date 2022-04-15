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Сегодня, 18:47

Чемпион Европы Алиев анонсировал новый сложный каскад в соревновательной программе

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал, что планирует вставить каскад четверной лутц + тройной риттбергер в соревновательную программу.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как фигурист исполняет его на тренировке.

— Просто так ничего не тренируется. Если что-то довести до идеала, можно пробовать, почему нет. Вот Марк Кондратюк, например, прыгает каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов. Правда, это немножко не очень выгодно прыгать. Круто, но невыгодно.

Четверной лутц + тройной риттбергер? Выгодно, но не круто (смеется).

Дмитрий Алиев
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