ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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«Чем Загитова будет выигрывать у девочек, исполняющих четверные прыжки?» Мнение Дмитриева

19:32
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Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев отметил, что для возвращения олимпийской чемпионке Алине Загитовой понадобится воля для того, чтобы показать высокий технический уровень.

— Чтобы вернуться, особой воли не надо, — цитируют «РИА «Новости» Дмитриева. — Воля Загитовой нужна будет для того, чтобы показать высокий технический уровень. Высокий уровень самого катания есть, стиль есть, опыт. Но чем она будет выигрывать у тех девочек, которые исполняют четверные прыжки? Вот это будет ей сделать сложно.

13 декабря 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200217/1564881149.html

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