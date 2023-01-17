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Сегодня, 15:52

Чайковская заявила, что зарубежные страны планируют заимствовать российскую идею прыжкового турнира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной страны по фигурному катанию Елена Чайковская рассказала, что сразу несколько зарубежных стран собираются заимствовать российскую идею с проведением прыжкового турнира среди фигуристов.

«Прыжковый турнир, который впервые в истории фигурного катания прошел в Петербурге, получился очень зрелищным. В ближайшее время он обязательно получит продолжение. Больше того, эта идея очень понравилась иностранным специалистам. Есть информация, что сразу несколько зарубежных стран собираются последовать нашему примеру. Благодарить за это нужно олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе, возглавляющего Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга. Мне очень нравится, как он работает. Больше всего подкупает отношение к фигурному катанию в городе на Неве. Все увлечены, царит творческий подход, постоянно рождаются новые идеи», — приводит слова Чайковской Betonmobile.ru.

Камила Валиева стала победительницей прыжкового турнира. В финале она победила подопечную Плющенко Софью Муравьеву.

Источник: https://betonmobile.ru/elena-chaykovskaya-za-rubezhom-sobirayutsya-zaimstvovat-nashu-ideyu-s-provedeniem-pryizhkovogo-turnira-figuristov
Фигурное катание
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