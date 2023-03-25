Чайковская заявила, что в Японии с уважением относятся к российскому фигурному катанию

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила высказывание японской фигуристки Каори Сакамото, которая заявила, что с нетерпением ждет возвращения россиянок на международные турниры.

«В Японии мы всегда чувствуем уважение и внимание к российскому фигурному катанию. Мы достойны этого. Российская школа фигурного катания — образец для многих стран. Поэтому такие серьезные спортсмены как Сакамото ждут нашего возвращения. Участие наших фигуристов на чемпионате мира — плюс для всех», — приводит слова Чайковской Sport24.

На проходящем в Сайтаме чемпионате мира-2023 Сакамото завоевала золотую медаль, выиграв турнир второй год подряд. Оба эти раза в соревнованиях не принимали участие российские фигуристки, отстраненные в марте 2022.