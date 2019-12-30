Чайковская прокомментировала конфликт между Тарасовой и Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская отметила, что никакого конфликта между Этери Тутберидзе и Татьяной Тарасовой не было.

— Никакого настоящего конфликта там нет, — цитирует «Комсомольская правда» Чайковскую. — И быть не может. Пройдет немного времени, и об этом шуме вокруг возникшей ситуации все забудут.

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. Тарасова комментировать ситуацию отказалась, Плющенко же вступил в перепалку с командой Тутберидзе в социальных сетях и постепенно в нее включились другие представители мира фигурного катания.