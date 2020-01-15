«Централизованного сбора не будет». Горшков рассказал о подготовке фигуристов к чемпионату Европы
11:48
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отметил, что в преддверии чемпионата Европы российские фигуристы не будут собираться вместе.
— Все спортсмены будут тренироваться на своих базах, — цитирует ТАСС Горшкова. — По сути дела, до чемпионата Европы осталась неделя, так что централизованного сбора не будет.
Чемпионат Европы пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце.
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