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«Централизованного сбора не будет». Горшков рассказал о подготовке фигуристов к чемпионату Европы

11:48
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отметил, что в преддверии чемпионата Европы российские фигуристы не будут собираться вместе.

— Все спортсмены будут тренироваться на своих базах, — цитирует ТАСС Горшкова. — По сути дела, до чемпионата Европы осталась неделя, так что централизованного сбора не будет.

Чемпионат Европы пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7516751

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