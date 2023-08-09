Центр фигурного катания Тутберидзе в Ясеневе планируют открыть в сентябре

Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе планируется закончить в сентябре — на 5 месяцев раньше запланированного срока, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Концепцию и технические нюансы центра площадью порядка 21 тысяч квадратных метров разрабатывали вместе с Тутберидзе.

Спортивный комплекс будет включать соревновательную ледовую арену с трибунами на 500 мест, тренировочную ледовую арену, 10 хореографических залов, зал акробатики, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, 2 тренажерных зала и реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Обе ледовые арены многофункциональные. При необходимости каждую можно трансформировать под хоккейное поле размером 60х26.