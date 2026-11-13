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CAS не получил апелляцию Валиевой на отзыв нейтрального статуса

CAS не получил апелляцию Валиевой на отзыв нейтрального статуса

Руслан Минаев

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве нейтрального статуса.

«На данный момент CAS не получал апелляцию от Камилы Валиевой относительно нейтрального статуса», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

В августе ISU предоставил 20-летней россиянке нейтральный статус, однако позднее отозвал его. 10 сентября организация отклонила апелляции Валиевой, а также Марка Кондратюка и танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин.

Впоследствии Кондратюк, Степанова и Букин обратились в CAS с требованием пересмотреть решение ISU.

Ранее Валиева объявила о намерении возобновить спортивную карьеру после завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Источник: ТАСС
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Камила Валиева
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