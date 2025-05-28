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CAS не получал апелляции от российских фигуристов, которым не одобрили нейтральный статус

Камила Абдурахманова
корреспондент

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал апелляции от российских фигуристов, которым не одобрили заявки на нейтральный статус для возможности выступления на олимпийском квалификационном турнире.

«На данный момент CAS не получал апелляции от российских фигуристов относительно их статуса независимых нейтральных спортсменов», — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил участвовать в отборе на Олимпийские игры 2026 года Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи. По словам главы Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе, в квалификационных соревнованиях примут участие Петросян и Гуменник.

Квалификационный турнир на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября.

Источник: ТАСС
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Аделия Петросян
Петр Гуменник
Фигурное катание
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