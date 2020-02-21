Софья Самоделкина, победившая в финале Кубка России в категории КМС, отметила, что начала работать над четверным лутцем. 13-летняя фигуристка исполнила в каждой из программ по тройному акселю и набрала в сумме 224,52 балла.

— Спасибо большое тренерам за уделенные мне время и внимание, — рассказала в интервью ФФККР. — Тренируюсь в ЦСКА уже 8 лет, поэтому все привычно и знакомо.

О чем мечтаю? Конечно же, cтать олимпийской чемпионкой. Если говорить о следующем сезоне, хочется выступать за границей и представлять страну на международных стартах. Четверные? Учили тулуп, но тренер сказал нужно брать посложнее и учить четверной лутц.

Самоделкина почти на 12 баллов опередила ученицу Этери Тутберидзе Софью Акатьеву, занявшую второе место.