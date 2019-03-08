"C днем рождения, профессор!" Туктамышева поздравила Мишина

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева поздравила с днем рождения своего тренера Алексея Мишина. Сегодня, 8 марта, знаменитому тренеру исполняется 78 лет.
- C днем рождения, профессор! Спасибо за все, - написала Туктамышева.
Напомним, Туктамышева не попала в основной состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме и осталась запасной. На этом турнире выступят олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
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