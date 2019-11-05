Бывшую ученицу Тутберидзе затравили фанаты Загитовой

Российская фигуристка Дарья Паненкова подверглась критике со стороны фанатов олимпийской чемпионки-2018 и чемпионки мира-2019 Алины Загитовой. 16-летняя спортсменка в Youtube указала на ошибки, которые Загитова допустила во время выступления на этапе «Гран-при» во Франции, в частности отметив неверное ребро на лутце. Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алене Косторной почти 20 баллов.

После этого эфира фанаты Загитовой начали писать оскорбительные комментарии под постами Паненковой в Instagram, из-за чего фигуристке пришлось удалить все сообщения.

Загитова отписалась от двух аккаунтов Паненковой: удаленного и старого, последнее сообщение в котором было опубликовано 3 мая 2017 года. Там же можно найти свежие комментарии разгневанных болельщиков:

botagoz_dos: Ну всегда про Алину негатив идет, оставьте ее в покое. Скромная девочка, катается в свое удовольствие, и всегда обсуждают только Алину. Вам что она покоя не дает?

selena7.7.7.8.8.8: Еще одна страшно завистливая девочка!

lyuba_sor: Даша, ты хоть иногда думай, что говоришь. Грош цена таким подругам, как ты.

strazy_ raida: Даша, вам не стыдно? В интернете есть видео с угловой камеры. У Алины там прекрасный лутц. Позоритесь только.

miramusipova: Не, ну вы, конечно, молодцы, россияне, по части топить своих. Неудивительно, что скандал за скандалом с допингом и отстранение от Олимпиады уже второй. С такими соотечественниками и врагов не надо.

Ранее Паненкова тренировалась в одной группе с Загитовой — под руководством Этери Тутберидзе, а затем перешла к Анне Царевой.

Кроме того, фанаты Загитовой атаковали одного из судей ISU, который во время французского этапа «Гран-при» поставил фигуристке недокруты и неточные ребра на лутце. В Instagram они обвинили его в коррупции.