Бывший ученик Тутберидзе Карартынян находится на просмотре у тренера Соколовской

Российский фигурист Эдуард Карартынян находится на просмотре у тренера Светланы Соколовской.

«Карартынян обратился к нам две недели назад, он выступает за Краснодарский край. Сейчас он находится у меня на просмотре», — приводит слова Соколовской ТАСС.

14-летний Карартынян ранее тренировался под руководством Этери Тутберидзе.

В группе Соколовской тренируются Марк Кондратюк, Александр Самарин и Софья Самоделкина.