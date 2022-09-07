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Фигурное катание

7 сентября, 15:59

Бывший ученик Тутберидзе Карартынян находится на просмотре у тренера Соколовской

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский фигурист Эдуард Карартынян находится на просмотре у тренера Светланы Соколовской.

«Карартынян обратился к нам две недели назад, он выступает за Краснодарский край. Сейчас он находится у меня на просмотре», — приводит слова Соколовской ТАСС.

14-летний Карартынян ранее тренировался под руководством Этери Тутберидзе.

В группе Соколовской тренируются Марк Кондратюк, Александр Самарин и Софья Самоделкина.

Источник: https://tass.ru/sport/15684791
Фигурное катание
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