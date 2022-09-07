Бывший ученик Тутберидзе Карартынян находится на просмотре у тренера Соколовской
Российский фигурист Эдуард Карартынян находится на просмотре у тренера Светланы Соколовской.
«Карартынян обратился к нам две недели назад, он выступает за Краснодарский край. Сейчас он находится у меня на просмотре», — приводит слова Соколовской ТАСС.
14-летний Карартынян ранее тренировался под руководством Этери Тутберидзе.
В группе Соколовской тренируются Марк Кондратюк, Александр Самарин и Софья Самоделкина.
Источник: https://tass.ru/sport/15684791
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