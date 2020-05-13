Бывший тренер Трусовой высказался о тренерских способностях Плющенко

Тренер Александр Волков в интервью «СЭ» ответил критикам тренерского таланта Евгения Плющенко, приведя в пример работу с юной фигуристкой Софьей Титовой. Именно Волков несколько лет назад взял в «Хрустальный» Александру Трусову, а сейчас работает в академии олимпийского чемпиона.

— По вопросу работы с Трусовой решим вместе, у нас команда тренеров. Евгений распределит все обязанности. Если меня попросят, я помогу, без вопросов. Софью Титову, Сарновских ведет Женя. Соня на прошлом первенстве Москвы сразу после перехода из «Хрустального» заняла 23-е место, а через год выиграла и Москву, и Россию. Это к вопросу о тренерских способностях Плющенко, с ней работал именно он. Если что-то спрашивал, конечно, я подсказывал. И мне Евгений помогает, консультирует, Дима Михайлов делает огромную работу, всегда рядом. У нас полная взаимопомощь. (Дмитрий Кузнецов)