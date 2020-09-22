Бывший тренер Радионовой: «Лена была способна на гораздо большее»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко в беседе с «СЭ» прокомментировала решение фигуристки Елены Радионовой завершить профессиональную карьеру. Гончаренко работала с Радионовой в спортшколе ЦСКА.

— Я не знала о ее решении. Лена была яркой спортсменкой. Думаю, зритель всегда с удовольствием встречал ее на арене, поэтому немного грустно, но всему свое время, — заявила Гончаренко «СЭ». — Хочу пожелать ей счастья, удачи, найти себя, быть всегда такой же очаровательной, улыбчивой. Я считаю, что она, конечно, неполностью реализовала свой потенциал. Получилось так, как получилось. Думаю, она была способна на гораздо большее. Что касается будущего, то мне кажется, ей ближе работа комментатора. Однако у нее сейчас все пути открыты. Она учится в университете, может заняться, чем хочет. (Сергей Федоров)