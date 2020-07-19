ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Бывший партнер погибшей фигуристки Александровой заявил, что будет кататься для нее

13:23
Екатерина Александровская. Фото Instagram.
Екатерина Александровская. Фото Instagram.

Австралийский фигурист Харли Уиндзор сказал, что хочет продолжать кататься для Екатерины Александровской — своей бывшей партнерши. Ранее стало известно о гибели спортсменки.

«Я все еще хочу продолжать кататься, сейчас этого желания становится во мне еще больше, чтобы делать это для нее», — цитируют Уиндзора «РИА Новости»

При этом фигурист не намерен менять спортивное гражданство. «Я предпочитаю Австралию, не Россию», — сказал он.

Екатерине Александровской было 20 лет. С 2011 года она выступала в парном катании. Она поменяла спортивное гражданство на австралийское. Вместе со своим партнером Харли Уиндзором выиграла финал юниорского Гран-при и стала чемпионкой мира среди юниоров. Пара также дважды выигрывала чемпионат Австралии.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200719/1574552272.html

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