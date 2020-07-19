Бывший партнер погибшей фигуристки Александровой заявил, что будет кататься для нее

Австралийский фигурист Харли Уиндзор сказал, что хочет продолжать кататься для Екатерины Александровской — своей бывшей партнерши. Ранее стало известно о гибели спортсменки.

«Я все еще хочу продолжать кататься, сейчас этого желания становится во мне еще больше, чтобы делать это для нее», — цитируют Уиндзора «РИА Новости»

При этом фигурист не намерен менять спортивное гражданство. «Я предпочитаю Австралию, не Россию», — сказал он.

Екатерине Александровской было 20 лет. С 2011 года она выступала в парном катании. Она поменяла спортивное гражданство на австралийское. Вместе со своим партнером Харли Уиндзором выиграла финал юниорского Гран-при и стала чемпионкой мира среди юниоров. Пара также дважды выигрывала чемпионат Австралии.