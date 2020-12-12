Бывший фигурист Меньшов прокомментировал вступление Липницкой в штаб Плющенко

Экс-фигурист, бронзовый призер чемпионата Европы-2014 Константин Меньшов прокомментировал присоединение Юлии Липницкой к тренерскому штабу Евгения Плющенко.

— Новость о присоединении Юлии Липницкой к тренерскому штабу Плющенко меня не очень удивила, так как Евгений сейчас собирает команду, он пробует новых специалистов, — сказал Меньшов «СЭ».

— Возможно ли результативно тренировать в таком молодом возрасте?

— Вы знаете, в таком возрасте как раз у человека остались спортивные амбиции, желание работать и энергия. Поэтому у молодого тренера есть плюсы. Наверное, что-то Плющенко увидел в ней. Пока еще непонятно, с кем она работать будет, может это будут совсем юные ребята, ведь у него очень много спортсменов тренируется.

(Алла Родкина)