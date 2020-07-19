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Бывшая жена Авербуха обрадовалась его роману со звездой «Папиных дочек»

13:11
Илья Авербух. Фото Пресс-служба Ильи Авербуха
Илья Авербух. Фото Пресс-служба Ильи Авербуха
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Бывшая фигуристка Ирина Лобачева, экс-жена хореографа Ильи Авербуха, прокомментировала роман серебряного призера Олимпиады-2002 с актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Ранее стало известно, что Авербух встречается с 25-летней актрисой Арзамасовой, известной по сериалу «Папины дочки».

— Я только рада! Очень! — приводит слова Лобачевой «СтарХит». — Я знаю, что у Илюхи было много женщин, ну таких, однодневок. Но если в этот раз что-то серьезное завяжется, я порадуюсь за них. Давно ему уже пора встречаться с нормальной девушкой.

Дополнительная информация:

https://www.starhit.ru/novosti/eks-jena-ili-averbuha-u-nego-byilo-mnogo-jenschin-odnodnevok-davno-pora-vstrechatsya-s-normalnoy-215849/

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