Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:00

Бывшая украинская фигуристка рассказала о своей поддержке Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московская одиночница Анастасия Шаботова в интервью «СЭ» рассказала о своей реакции на допинговый скандал с Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине. На этих Играх Шаботова выступала за сборную Украины, но тем не менее не побоялась поддержать россиянку.

— После произвольной программы, когда Валиева заняла четвертое место, она была в слезах. Я ей крикнула «Камила, для нас ты лучшая!» На меня поворачивают камеру, и какой-то русскоязычный журналист спрашивает: «А для кого — вас? Для тебя?» Я подумала — дурачок, что ли? Ты же видишь, что с человеком происходит, разве это сейчас важно? Мне просто хотелось ее поддержать.

Анастасия Шаботова. «Из сборной Украины уволили не из-за лайка Плющенко». Фигуристка Шаботова — о карьере, домогательствах и губах

Андрей Лапушкин

Анастасия Шаботова
Камила Валиева
Читайте также
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
26 декабря в Нью-Йорке стартует чемпионат мира по рапиду и блицу
Губерниев назвал «очень странной» ситуацию в российском биатлоне
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
В клубе оценили вероятность ухода Угальде, а новый спортдир уже уволился с предыдущего места работы и едет в Москву? Что сейчас происходит в «Спартаке»
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Акатьева рассказала, что ей было тяжело смотреть соревнования во время травмы

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости