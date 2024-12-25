Бывшая украинская фигуристка рассказала о своей поддержке Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Московская одиночница Анастасия Шаботова в интервью «СЭ» рассказала о своей реакции на допинговый скандал с Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине. На этих Играх Шаботова выступала за сборную Украины, но тем не менее не побоялась поддержать россиянку.

— После произвольной программы, когда Валиева заняла четвертое место, она была в слезах. Я ей крикнула «Камила, для нас ты лучшая!» На меня поворачивают камеру, и какой-то русскоязычный журналист спрашивает: «А для кого — вас? Для тебя?» Я подумала — дурачок, что ли? Ты же видишь, что с человеком происходит, разве это сейчас важно? Мне просто хотелось ее поддержать.

Андрей Лапушкин