Бывшая ученица Тутберидзе завершила карьеру в семнадцать лет

Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года, победительница Финала юниорской серии "Гран-при" сезона-2015/16 17-летняя фигуристка Полина Цурская объявила о завершении карьеры. По ее словам, решение в основном принимала самостоятельно и отказалась от фигурного катания в пользу учебы. Цурская хочет получить образование в сфере международной экономики.

- Я приняла решение завершить карьеру, - цитирует "РИА Новости" Цурскую. - 1 июня ухожу в отпуск, сразу после него официально увольняюсь и… все. Наверное, стоит сказать о том, что к такому решению я шла довольно давно.

Дело не в том, что устала (от фигурного катания). Я начала очень отчетливо понимать, что передо мной не то чтобы стоит выбор продолжать кататься или нет, но нужно определиться: либо оставить все как есть, поступать в институт физкультуры и учиться на тренера, либо прощаться с фигурным катанием и получать хорошее образование в абсолютно иной сфере. Пытаться совмещать такое образование со спортом бессмысленно, идти учиться заочно для меня тоже не вариант. Так что, все взвесив, я и поняла, что делать выбор все-таки придется.

Продолжать кататься и тренироваться в полную силу мне не всегда позволяет здоровье, тем более что наш вид спорта сейчас реально выходит на другой уровень, нужно осваивать четверные прыжки... Ну а я слишком хорошо знаю свой организм и понимаю, что, наверное, уже не стоит рисковать.