Российская фигуристка Полина Шубодерова рассказала о тренировочном процессе в группе известного тренера Этери Тутберидзе.

Шубодерова два сезона работала в группе Тутберидзе. Однако после сезона-2017/18 она покинула группу и перешла в “Москвич” к Виктории Буцаевой. С лета 2018 года наставником фигуристки является Николай Морозов.

– Среди ушедших были и вы.

– Она очень строгий тренер. Ее устраивало то, как я прогрессировала. Но потом… На сборах в Новогорске меня догнала очередная травма, болела пятка. Я все равно каталась, прыгала. Не могла выйти с катка, подержать лед. С каждым днем было тяжелее говорить с Этери Георгиевной, ей стало неинтересно со мной работать, что ли. После восстановления я пришла, но она отправила меня в младшую группу со словами: “Посмотрим на тебя, решай сама, куда ты пойдешь, но в принципе ты можешь заканчивать”. Чтобы добиться ее внимания, мне нужно было фактически полгода. У меня опустились руки, конечно.

В младшей группе были не маленькие, а те, кто ей просто не интересен. В том числе взрослые. Для меня это была катастрофа. На тренировки этой группы она могла и не ходить. После идеальных прокатов могла сказать что-то типа: "Ну в принципе можно тебе покататься еще". А когда я что-то срывала, то это вообще был конец.

– Она давила психологически?

– Не то чтобы давила. Она говорила реальные вещи, но говорила это так, что ты был в ступоре и не хотелось ничего делать.

– И для участия в соревнованиях вам тоже нужно было добиться ее благосклонности?

– Она снимала меня с соревнований. То есть были даже такие ситуации, что перед одним соревнованием мне и одному спортсмену было объявлено: сейчас у вас прокат, и я решу, едете вы или нет. Я откатала все, она сказала – нет. Мол, ну куда тебе ехать – последнее место занимать? Просто для нее последнее место – это даже пятое. Либо ты в лидерах, либо ты нигде.

– На чемпионат России вы же могли поехать?

– Если бы выступала. А я же не отбиралась, пропускала соревнования. Конечно, я тренировалась сама, но три месяца пропустила. Потом поняла, что так больше не хочу. И дальше надо было решать – либо забирать документы, либо возвращаться на каток, наверстывать. Я позвонила Этери Георгиевне, она сказала: “Иди на каток, восстанавливайся, начинай распрыгиваться”. Я пришла, потому что она мне разрешила, начала раскатку, и она сказала: “Я считаю, тебе надо заканчивать”. В тот момент я ее вообще не могла понять.

– Вы сорвали какой-то прыжок? После чего это произошло?

– Я просто вышла на лед и начала раскатываться. Она сидела за бортиком, потом подозвала меня и сказала: "Ты же видишь, какие у нас дети, что они прыгают, как они все делают. Ты можешь ехать на сборы, но надо ли это тебе?" Что-то вроде – будешь находиться в группе, и все. Без шансов на рост. И я вообще закончила. Я не видела смысла дальше выступать. Я хотела тренироваться только у нее, видела только ее как тренера. (Дмитрий Кузнецов)

"Cсор не было. Просто раз – и нет человека на катке". Откровения бывшей ученицы Этери Тутберидзе