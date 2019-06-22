Бывшая ученица Тутберидзе рассказала, что боялась шуток тренера после похода в магазин за сладким

Российская фигуристка Дарья Паненкова в эфире телеканала "Дождь" рассказала о том, как тренер Этери Тутберидзе следила за питанием своим учениц.

- Меня больше тянуло на сладкое – всякие шоколадочки. Даже как-то тренеры поймали меня в магазине, - приводит портал nevasport.ru слова фигуристки.

Победительница и призер этапов юниорской серии "Гран-при" отметила, что после этого опасалась многочисленных шуток Тутберидзе на эту тему.

Фигуристка покинула группу Тутберидзе в июле прошлого года и начала тренироваться под руководством Анны Царевой, бывшего тренера бронзового призера ЧМ-2016 Анны Погорилой. В завершившемся сезоне Паненкова выступала на двух этапах серии "Гран-при" в Канаде и Финляндии, на которых заняла 9-е и 6-е места соответственно. На чемпионате страны спортсменка заняла последнее 18-е место. В предстоящем сезоне Паненкова на этапы "Гран-при" не заявлена.