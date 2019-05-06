Российская фигуристка Полина Шубодерова рассказала, что получила огромный опыт в группе известного тренера Этери Тутберидзе. Она отметила, что многие мечтают поехать к ней, ощутить эту атмосферу бесконечной работы

Шубодерова два сезона работала в группе Тутберидзе. Однако после сезона-2017/18 она покинула группу и перешла в “Москвич” к Виктории Буцаевой. С лета 2018 года наставником фигуристки является Николай Морозов.

– Тутберидзе чаще общается с родителями или с фигуристом?

– Она все напрямую говорит спортсмену. Все что думает, в лицо, не переваривая. Неважно, тебе 12 лет или 16. С родителями разговаривает редко, если нужно.

– Но хотя бы вне катка она другая? У вас вообще были общие тусовки, походы в кафе?

– Когда у Дианы (Дэвис, дочь Тутберидзе. – Прим. “СЭ”) был день рождения, мы ходили в кафе напротив катка. И там обычно были все тренера, торт, все ребята из группы. Я была пару раз на таких празднествах. И один раз после сезона собирались вместе. Но Этери Георгиевна жесткая и в жизни, просто такой человек.

На самом деле, если бы я не пошла к ней в группу, я бы не добилась того, что у меня есть. Все в голове поменялось, отношение к работе, как надо тренироваться. Я благодарна ей за это. С другими я бы этого не добилась.

– То есть плюсов все же больше, чем минусов?

– Больше плюсов, конечно. Опыт, который я там получила, неоценим. Многие мечтают поехать к ней, ощутить эту атмосферу бесконечной работы. А я два года там была. Да, не получилось, но это и моя вина. Даже так – это и есть моя вина. Но я не жалею, что я себя так повела. В любом случае я поняла, чего стоят такие результаты. И если сейчас начать отрабатывать одно и то же в одно время – то все возможно, я могу делать это и сама. Моя цель – чемпионаты Европы, мира. И я хочу поехать на следующую Олимпиаду не как участник, пофоткаться в городе, а как претендент на что-то серьезное.

– Но в женском катании сейчас дикая конкуренция.

– Она серьезная, но если взять топ-10, то можно бороться. Четверные делают единицы. Сейчас я выхожу на другой уровень и буду выступать на международных соревнованиях. Осталось начать все это показывать. (Дмитрий Кузнецов)

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