Российская фигуристка Полина Шубодерова рассказала, что была уверена в том, что двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева уйдет из группы известного тренера Этери Тутберидзе. Она отметила, что у Тутберидзе невозможно кататься все время.

– Вы поняли, почему так все закончилось?

– Мне не было понятно, что она имеет в виду, не было четкой линии. То она постоянно говорила, что надо заканчивать, то после хороших тренировок не говорила ничего. Возможно, это было чтобы меня позлить. Она так делает, да и другие тренеры. Но на меня это не работало. Я воспринимаю все прямо. Конечно, я какое-то время жалела, что, может быть, я что-то воспринимала по-своему, неправильно. Но сейчас я рада, что все так получилось, что я не осталась тогда. Все, что не делается, все к лучшему.

– Вы же занимались в одной группе с Евгенией Медведевой и Полиной Цурской, которые тоже вскоре ушли. Замечали проблемы в отношениях у Евгении и Этери Георгиевны?

– В олимпийский сезон я уже была не в основной группе, не видела. Но тогда у Жени же была травма, и Алина стала лидером. Наверное, это тоже повлияло. Хотя честно – я так и думала, что она уйдет рано или поздно. Все равно этот момент наступает. У Этери Георгиевны невозможно кататься все время.

– А Полина?

– Мы с ней покинули группу практически в одно время. Знаете, я не видела у нее никаких проблем с Этери Георгиевной. Какие-то внутренние вещи я знала, но это рабочие моменты. В “Хрустальном” вообще не было никаких скандалов, публичных ссор перед всеми, просто раз – и нет этого человека в раздевалке. Вчера он катался, а сегодня его нет. И ты узнаешь, что Полина ушла. И так же было со всеми – Сережей, Адьяном (Вороновым и Питкеевым. – Прим. “СЭ”) и другими. (Дмитрий Кузнецов)

"Cсор не было. Просто раз – и нет человека на катке". Откровения бывшей ученицы Этери Тутберидзе