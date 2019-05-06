Российская фигуристка Полина Шубодерова рассказала о тренировочном процессе в группе известного тренера Этери Тутберидзе. Она отметила, что спортсмены работают изо дня в день с утра до вечера, не обращаяя внимания на усталость и травмы.

Шубодерова два сезона работала в группе Тутберидзе. Однако после сезона-2017/18 она покинула группу и перешла в “Москвич” к Виктории Буцаевой. С лета 2018 года наставником фигуристки является Николай Морозов.

Вы сами поняли, в чем секрет Тутберидзе? В целом дне на катке?

– Да, даже когда я в Америку приехала, все тренеры ко мне подходили, записывали – как она это делает, как ты так прыгала? Но я же не могла рассказать все, ну как так? Просто изо дня в день с утра до вечера ты делаешь одно и то же. Нет понятия "устал, не могу". Если ты устал или у тебя травма – ты все равно выходишь и делаешь. Даже если у тебя сломаны два пальца на ноге – просто выходишь и делаешь по сто раз в день одно и то же. По двести, если понадобится.

– Со сломанными пальцами?

– Когда я только перешла, у меня была травма. Я не знала, какая, никому не говорила. Мне было очень больно, но ничего не клеила. Даже не могла кроссовку надеть, пальцы были синие. Но я все равно выходила, прыгала, и… само зажило. О каких-то травмах в группе Этери Георгиевны говорят, если что-то серьезное, а вот эти мелкие – с ними просто тренируются. Хотя в Америке тебя бы уже давно в больницу отвезли и дали месяц отдыха.

– Говорят, что и к весу жесткие требования. Как держат его? Особая диета?

– Нет. Просто взвешивание каждый день, ты не имеешь права его пропустить, как и тренировку. В одно и то же время, кроме своего выходного. Твой вес может отклоняться максимум на 200 граммов. И так на протяжении года, чтобы иметь стабильные прыжки. Все это вместе дает результат. Если бы так не следил – вряд ли бы замечал. А тут лишние 100 граммов даже на вращении сказываются.

Так никто нигде не следит. Даже за внешним видом. За одеждой, чтобы ты была накрашена. Многим тренерам важно, чтобы ты просто работал на льду, неважно, в чем ты придешь. Здесь важно все, каждая деталь. Не каждый может держать эту планку на протяжении двух – трех лет. Поэтому, наверное, люди и уходят. (Дмитрий Кузнецов)

"Cсор не было. Просто раз – и нет человека на катке". Откровения бывшей ученицы Этери Тутберидзе