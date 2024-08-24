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Сегодня, 10:38

Бывшая российская фигуристка Титова дебютирует за Армению в Польше

Виктория Кравченко
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Софья Титова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывшая российская фигуристка Софья Титова дебютирует за сборную Армении на пятом этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске (Польша), сообщил РИА Новости. Турнир пройдет с 25 по 28 сентября.

В конце мая стало известно, что 15-летней спортсменке выдали открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за национальную команду Армении.

Титова занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне фигуристка заняла третье место в юниорском этапе «Гран-при России», а также стала победительницей турнира на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова.

Софья Титова, Софья Самоделкина и&nbsp;Аннабель Морозов. За месяц больше 10 наших фигуристов решили сменить сборную. Беспрецедентный случай или рутина?
Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Софья Титова
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