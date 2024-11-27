Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:45

Бывшая российская фигуристка Куракова рассказала об угрозах со стороны россиян после смены гражданства

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Представляющая Польшу фигуристка Екатерина Куракова рассказала, что получала оскорбления и угрозы в сети от российских пользователей.

Спортсменка является уроженкой Москвы, но в 2018 году она сменила спортивное гражданство и переехала в Польшу.

«Мне очень хотелось бы перевезти сюда свою семью. Моя мама имеет польский паспорт и может без проблем приехать ко мне. К сожалению, у папы его нет. Когда они еще могли свободно передвигаться по миру и навещать меня, я чувствовала себя счастливой.

К сожалению, люди в России недовольны [мной]. Я постоянно получаю пожелания смерти и агрессивные комментарии в интернете. В этом сезоне их стало намного больше, вероятно, из-за результатов. Раньше я на это не реагировала, но есть вещи, которые действительно ранят.

Еще видела комментарий, что я «позор Польши». Это ужасно задело меня, потому что никто даже представить себе не может, насколько я благодарна за то, что представляю эту страну и называю себя полячкой. Если кто-то считает, что это позор, то так тому и быть. Я знаю, что сделаю все, чтобы Польша мной гордилась», — цитирует Куракову издание Przegladsportowy.

22-летняя фигуристка является 5-кратной чемпионкой Польши и занимает 11-е место в рейтинге ISU.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин неудачно выступили на&nbsp;этапе &laquo;Гран-при&raquo; в&nbsp;Китае. Провал Дэвис и Смолкина, Володин на пьедестале, слабая Губанова. Как прошел «Гран-при Китая»

Источник: Przegladsportowy
Фигурное катание
Екатерина Куракова
Читайте также
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Стали известны новые подробности допингового дела у китайских пловцов
Убитую под Красноярском в загоне для свиней девушку изнасиловали перед смертью
Путин поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с 85-летием
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Щербакова и Трусова будут заниматься подготовкой команд на Кубке Первого канала

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости