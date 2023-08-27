Бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в аварии

Канадская фигуристка Александра Пол, выступающая в паре с Митчеллом Исламом, погибла в автокатастрофе, сообщает CBC.ca.

По данным источника, 31-летняя спортсменка была в машине со своим сыном. Ее автомобиль и ряд других машин врезался грузовик. Участниками аварии стали семь транспортных средств. Пол скончалась на месте. Ее сын на данный момент в больнице, жизни ребенка ничего не угрожает.

Пол и Ислам являлись серебряными призерами юниорского чемпионата мира 2010 года. В 2016 году они объявили о завершении профессиональной карьеры. В 2021 году Пол и Ислам поженились. В 2022 года у пары родился сын.