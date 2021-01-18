Бывшая фигуристка Сотскова разводится с мужем в 20 лет

Музыкальный продюсер Михаил Омельчук на своей странице в Instagram опубликовал фото с бывшей фигуристкой Марией Сотсковой, где написал о разводе. Ранее 20-летняя Сотскова также сделала публикацию, которую подписала смайлом с разбитым сердцем. Пара пробыла в браке менее года.

«Дорогая моя Машенька, я тебя очень сильно люблю!

К сожалению, в жизни действительно происходит все не просто так. Банально говорить, что у каждого человека есть своя судьба, но это проверено временем. На мне. На нас.

Для меня всегда семья была самым главным, что только может быть в жизни. Я всегда мечтал и хотел семью. Все, что я делал — во имя нашей семьи. Наверное, мы встретились не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах.

Я совершал много ошибок, которые в семье недопустимы. Да, мы оба совершали ошибки, которые недопустимы. Не так все должно быть, наверное. А как должно быть — никто не знает.

Я убежден был, что несмотря ни на что — нужно было быть вместе. Раз мы семья. Но мы разошлись, и поэтому разводимся.

Бог знает, я тебе был всегда верен, предан и готов был и буду всегда тебе во всем помочь. Всегда буду тебя любить!

Возможно, в силу возраста, возможно, из-за других обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх. Я искренне благодарю тебя за все, что было у нас. За все хорошее и не очень, за все радостные моменты и за все обиды. Видимо, в одной семье не могут быть два творческих человека.

Не растеряй в себе все добро, которое в тебе есть. И не поддавайся соблазнам, выстроенными повсеместными стереотипами. Не всегда все ценится материальным. Будь умницей и всегда слушай свое сердце! Ты — замечательная. Все в твоей жизни будет наполнено светом и любовью. Потому что ты умеешь любить.

Извини, что не дал того, что тебе было так важно, так нужно. Всегда в нашем мире ищут лучшего. И я тебе желаю найти лучшего, искренне. Люблю тебя", — написал Омельчук.

Сотскова завоевала серебро «Гран-при» в сезоне-2017/18, также на ее счету серебро и бронза чемпионата России. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она заняла 8-е место.