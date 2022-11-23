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Сегодня, 17:05

Радионова рассказала о желании вернуться на лед

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елена Радионова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывшая фигуристка, хореограф, бронзовая призерка чемпионата мира-2015 Елена Радионова в интервью «СЭ» рассказала о возможном участии в российском турнире по шоу-программам, запланированном федерацией на март 2023 года.


— Когда ваш следующий показательный номер на соревнованиях? Соскучились по вашим вращениям.

— Вращениям? Но не прыжкам, да? (Смеется.) Да, прыжков на последнем выступлении не было, но на самом деле мне кажется очень интересным формат турнира шоу-программ. Может быть, я на нем выступлю. Каких-то запланированных показательных пока нет.

— Но двойной вы же прыгаете?

— Двойные — конечно. С тройными... Будет непросто, надо подготовиться. Тут нужна мотивация.

— А «Ледниковый период» рассматриваете?

— Когда-нибудь в теории можно. Если партнер будет надежный. (Смеется.) Слышала, что Илья Авербух хотел собрать всех одиночниц. Но, как мы видим, пока не собрал.

— Но вы пьете воду, держите себя в форме. Зачем? Можно же расслабиться после спорта.

— Ну и что, что я не в спорте? Мне просто хочется хорошо выглядеть. И я себя прекрасно чувствую.

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Елена Радионова
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