Бывшая фигуристка обвинила своего партнера в сексуальных домогательствах. Ранее он покончил с собой

Бывшая фигуристка из США Бриджит Камитока заявила, что Джон Кафлин, с которым она выступала в паре, позволял себе сексуальные домогательства в ее отношении.

Фигуристка опубликовала сообщение на своей странице в Фейсбуке, в котором рассказала об этой истории.

- Мне жаль, но Джон сделал больно как минимум 10 людям, включая меня. Я была жертвой сексуального насилия с его стороны на протяжении двух лет. Невиновные не вешаются,- написала спортсменка. - Подумайте о его жертвах. Когда высказывайтесь, подумайте о том, как что он сделал как минимум с 10 девушками. Подумайте о всех его жертвах.

Джон Кафлин покончил жизнь самоубийством 18 января 2019 года. Ему было 33 года. Серебряный призер командного чемпионата мира и чемпионата четырех континентов 2012 года.