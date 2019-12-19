Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт отметил, что решение Алины Загитовой приостановить карьеру выглядит логичным.

— Решение Алины меня не удивило никак, — цитируют «РИА «Новости» Энберта. — Было логичным то, что она выступала в этом сезоне, было заметно, что ей хватало сил бороться с подрастающими девочками. Но и приостановка выступлений тоже выглядит логичным, так как у нее есть все возможные регалии. Я понимаю, что находить мотивацию работать на 110 процентов не так просто.

Я надеюсь, что она сделала так (приостановила карьеру), потому что так чувствует. Если она почувствовала, что нужен перерыв — это хорошо. Если б она чувствовала, что может еще выступать на соревнованиях, то это тоже было бы логично и здорово.

По поводу конфликта специалистов мне нечего сказать. Другое дело, что Татьяна Анатольевна Тарасова комментирует фигурное катание на телевидении. Понятно, что в какой-то период она может комментировать кого-то более эмоционально, в какой-то — менее эмоционально.

Я еще никогда ни в каком виде спорта не слышал комментатора, который бы холодно зачитывал статистику. Это бы никому и не понравилось. Понимаю, что для Этери Георгиевны ее спортсмены близки и она воспринимает комментарии о них близко к сердцу. Ее тоже можно понять. Надеюсь, что скоро все пройдет и на чемпионате России мы будем смотреть и на мальчиков, и на пары, и на танцы, и на девочек и будем получать только удовольствие.