«Было супер, скоро увидимся». Самарин обратился к болельщикам

Действующий вице-чемпион Европы Александр Самарин опубликовал в своем Instagram пост, в котором поблагодарил болельщикам на французском этапе «Гран-при» в Гренобле, где он стал вторым.

-Огромное спасибо моей команде, нашей Федерации, болельщикам и зрителям! — написал Самарин. — Было супер, скоро увидимся.

В следующий раз 21-летний фигурист выступит на московском этапе «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября.