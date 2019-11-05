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«Было супер, скоро увидимся». Самарин обратился к болельщикам

15:08
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Действующий вице-чемпион Европы Александр Самарин опубликовал в своем Instagram пост, в котором поблагодарил болельщикам на французском этапе «Гран-при» в Гренобле, где он стал вторым.

-Огромное спасибо моей команде, нашей Федерации, болельщикам и зрителям! — написал Самарин. — Было супер, скоро увидимся.

В следующий раз 21-летний фигурист выступит на московском этапе «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября.

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