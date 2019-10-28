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«Было много ошибок». Тарасова и Морозов оценили свое выступление на «Гран-при» в Канаде

09:36
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов — о своем выступлении на «Гран-при» в Канаде. Они заняли третье место в парном катании. Победила другая российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

— Прокат оцениваем не очень хорошо. Было много ошибок, — сказал Морозов в интервью, опубликованном на сайте ФФККР. — Есть и хорошая сторона. Заметен прогресс со стороны судей и в плане катания, в плане новых программ, постановок. Пока сложно совмещать сложные переходы и программу, новый образ. Нужно выполнить очень большой объем работы. На данном этапе пока не все получается.

— Соглашусь. Не все получилось. Были ошибки, — отметила Тарасова. — В целом, можно сказать, удовлетворительно. Есть продвижение вперед. Есть разница с первым стартом, мы чуть-чуть прибавили. Это только начало сезона. Эти программы всем нравятся и, главное, нравятся нам. Работаем дальше.

Дополнительная информация

https://fsrussia.ru/intervyu/4693-evgeniya-tarasova-vladimir-morozov-videointervyu-posle-starta-na-gran-pri-skejt-kanada.html

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