13-летняя российская фигуристка Софья Акатьева выиграла короткую программу среди девушек на первом этапе Кубка России в Сызрани. После проката она призналась, что ей было бы приятно опередить Анну Щербакову, выигравшую соревнования у взрослых. После первого дня Щербакова также лидировала — с результатом 82,13.

— Вы говорили на юниорском первенстве Москвы, что хотели бы посоревноваться с Анной Щербаковой. Хотелось бы заочно ее опередить по баллам в Сызрани?

— Мне нужно намного больше работать над пластикой, у Ани гораздо лучше корпус работает и сильнее развита пластика. Так что мне нужно еще больше трудиться, чтобы соревноваться с ней. Но, конечно, хочу с ней соревноваться, и мне было бы приятно по баллам оказаться выше. (Дмитрий Кузнецов)