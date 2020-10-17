ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Бузова рассказала Урганту, чем ее удивило фигурное катание. Оказалось, это тяжелый труд

01:45
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев в эфире «Вечернего Урганта». Фото vk.com/vecherniy.urgant
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев в эфире «Вечернего Урганта». Фото vk.com/vecherniy.urgant

Телеведущая Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев стали гостями программы «Вечерний Урант».

Они рассказали о своем выступлении в шоу Первого канала «Ледниковый период», сложностях спорта и оценках жюри и телезрителей.

Ургант обратил внимание, что в голосовании пользователей Бузова и Соловьев постоянно побеждают. При этом жюри не очень высоко оценивает выступление пары. Ведущий пошутил о председателе жюри, выдающемся тренере Татьяне Тарасовой, однофамилице бывшего мужа певицы, футболиста Дмитрия Тарасова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир