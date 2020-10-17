Бузова рассказала Урганту, чем ее удивило фигурное катание. Оказалось, это тяжелый труд

Телеведущая Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев стали гостями программы «Вечерний Урант».

Они рассказали о своем выступлении в шоу Первого канала «Ледниковый период», сложностях спорта и оценках жюри и телезрителей.

Ургант обратил внимание, что в голосовании пользователей Бузова и Соловьев постоянно побеждают. При этом жюри не очень высоко оценивает выступление пары. Ведущий пошутил о председателе жюри, выдающемся тренере Татьяне Тарасовой, однофамилице бывшего мужа певицы, футболиста Дмитрия Тарасова.