Бузова расплакалась на тренировке «Ледникового периода»

Телеведущая и певица Ольга Бузова эмоционально рассказала о своем участии в шоу «Ледниковый период». При этом она даже не смогла сдержать слез.

«Ледниковый период дал мне возможность познакомится с потрясающим видом спорта, — сказала Бузова в эфире Первого канала. — Дал возможность удивлять семью и поклонников. Реально собой горжусь.

Если честно, я редко себя хвалю. Но в глубине души я очень всего боюсь».