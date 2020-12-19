Бузова расплакалась на тренировке «Ледникового периода»
18:02
Телеведущая и певица Ольга Бузова эмоционально рассказала о своем участии в шоу «Ледниковый период». При этом она даже не смогла сдержать слез.
«Ледниковый период дал мне возможность познакомится с потрясающим видом спорта, — сказала Бузова в эфире Первого канала. — Дал возможность удивлять семью и поклонников. Реально собой горжусь.
Если честно, я редко себя хвалю. Но в глубине души я очень всего боюсь».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю