Бузова получила «нереальное удовольствие» от номера на «Ледниковом периоде»

Телеведущая и певица Ольга Бузова осталась довольна своим выступлением в финале шоу «Ледниковый период». Бузова и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев выступили под песню «If You Go Away» в исполнении Регины Веласкес и получили за технику и артистизм максимум — 12 баллов.

— Молодец, Оленька. Было, было, было! Молодец! Ну что, удовольствие получила? — спросил хореограф Илья Авербух Бузову в эфире Первого канала.

— Нереальное!

— Страшно первой?

— Да, страшно, да еще потом столько было. Но я уже настолько кайфовала.