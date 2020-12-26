Бузова получила «нереальное удовольствие» от номера на «Ледниковом периоде»
Телеведущая и певица Ольга Бузова осталась довольна своим выступлением в финале шоу «Ледниковый период». Бузова и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев выступили под песню «If You Go Away» в исполнении Регины Веласкес и получили за технику и артистизм максимум — 12 баллов.
— Молодец, Оленька. Было, было, было! Молодец! Ну что, удовольствие получила? — спросил хореограф Илья Авербух Бузову в эфире Первого канала.
— Нереальное!
— Страшно первой?
— Да, страшно, да еще потом столько было. Но я уже настолько кайфовала.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю