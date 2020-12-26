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Бузова получила «нереальное удовольствие» от номера на «Ледниковом периоде»

Ольга Бузова и Илья Авербух. Фото скриншот Первого канала
Ольга Бузова и Илья Авербух. Фото скриншот Первого канала

Телеведущая и певица Ольга Бузова осталась довольна своим выступлением в финале шоу «Ледниковый период». Бузова и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев выступили под песню «If You Go Away» в исполнении Регины Веласкес и получили за технику и артистизм максимум — 12 баллов.

— Молодец, Оленька. Было, было, было! Молодец! Ну что, удовольствие получила? — спросил хореограф Илья Авербух Бузову в эфире Первого канала.

— Нереальное!

— Страшно первой?

— Да, страшно, да еще потом столько было. Но я уже настолько кайфовала.

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