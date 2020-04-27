Буянова рассказала, что в Европе не хотят заниматься фигурным катанием из-за россиянок

Тренер Елена Буянова поделилась мнением о следующем сезоне. Чемпионат мира-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса.

— Я думаю, сейчас главное — определить следующий сезон, это самое главное, а все остальное — позже, — цитирует Буянова «Московский комсомолец». — Как тренер я за развитие, усложнение. Что, имея таких девочек, идти на какие-то другие правила? Меня восхищают четверные прыжки девчонок, и я горжусь, что именно наши фигуристки их начали делать.

Но если смотреть глазами ISU, я понимаю специалистов. Они хватаются за голову. Для них Европа встала. В Европе не происходит никакого развития. Я много общаюсь с нашими тренерами, которые там работают. И они, конечно, говорят: мы теряем работу, потому что спортсмены не хотят кататься, понимая бессмысленность соперничества. Они приходят на фан, удовольствие, радость, а как ее получить, заведомо зная, что проиграешь?