Буянова — о смерти Горшкова: «Это большой шок для всех нас, большая утрата»

Заслуженный тренер России Елена Буянова отреагировала на известие о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

«Это большой шок для всех нас, большая утрата. Пара Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова была просто гениальной парой СССР, благодаря их мастерству танцы включили в олимпийскую программу. Это был прекрасный, мудрый и тактичный руководитель, который пользовался большим уважением. Он присутствовал на последних соревнованиях, хорошо себя чувствовал. Для нас большая утрата и настоящий шок», — приводит ТАСС слова Буяновой.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.