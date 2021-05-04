Буянова отказала Розанову, который хотел уйти из академии Плющенко в ЦСКА

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала, что отказала в работе тренеру Сергею Розанову, работающему в академии Евгения Плющенко.

«Да, не взяла. Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия», - приводит слова Буяновой «РИА Новости».

Розанов перешел на работу к Плющенко в мае 2020 года. До этого он несколько лет работал в группе Этери Тутберидзе.