Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Буянова отказала Розанову, который хотел уйти из академии Плющенко в ЦСКА

18:03
Теги:

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала, что отказала в работе тренеру Сергею Розанову, работающему в академии Евгения Плющенко.

«Да, не взяла. Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия», - приводит слова Буяновой «РИА Новости».

Розанов перешел на работу к Плющенко в мае 2020 года. До этого он несколько лет работал в группе Этери Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210504/figuristy-1731110903.html

Читайте также

«Ман Сити» — «ПСЖ»: прогноз «СЭ» на ответный матч 1/2 Лиги чемпионов
"Это может плохо кончиться": огромная ступень ракеты КНР летит к Земле
Сотрудница турецкого отеля раскрыла детали скандала с украинскими туристами
Какое первое впечатление производят разные знаки зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд