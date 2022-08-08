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Сегодня, 15:33

Буянова надеется на продолжение работы с Косторной после того, как она сделает операцию

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала тот факт, что ее ученице Алене Косторной потребуется операция.

Фигуристка пропустит контрольные прокаты сборной России, однако будет готовится к чемпионату страны.

«Алена — замечательный человек, выдающаяся спортсменка. Надеюсь, что она восстановит свое здоровье и мы продолжим нашу работу», — цитирует Буянова ТАСС.

18-летняя фигуристка является чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20. Она тренируется в ЦСКА в группе Елены Буяновой, к которой перешла после второго в карьере ухода из команды Этери Тутберидзе и катка «Хрустальный» в школе «Самбо-70».

Алена Косторная
Елена Буянова (Водорезова)
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