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Сегодня, 11:01

Бутырская выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова

Виктория Кравченко
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Мария Бутырская.
Фото Global Look Press

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала смерть президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

«Смерть Александра Георгиевича? Вы первый, от кого я слышу такую ужасную новость. Мы общались с ним на протяжении долгого времени.

Безумно жаль... Мои искренние соболезнования родным и близким Горшкова. Фигурное катание потеряло еще одного великого спортсмена и человека«, — цитирует Бутырскую Sport24.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова. Ему было 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-11-17-eto-byl-predstavitel-intelligentnoy-elity-nashego-figurnogo-kataniya-butyrskaya-o-smerti-aleksandra-gorshkova
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