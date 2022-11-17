Бутырская выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала смерть президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

«Смерть Александра Георгиевича? Вы первый, от кого я слышу такую ужасную новость. Мы общались с ним на протяжении долгого времени.

Безумно жаль... Мои искренние соболезнования родным и близким Горшкова. Фигурное катание потеряло еще одного великого спортсмена и человека«, — цитирует Бутырскую Sport24.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова. Ему было 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.